"Выборы и молодежь"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 5 мая Бухарский областной Кенгаш ДП "Миллий тикланиш" в хокимияте Вабкентского района организовал "круглый стол", нацеленный на обсуждение вопросов эффективного использования потенциала первичных организаций и молодежных крыльев партии в период подготовки и участия в выборах 2014 года в Олий Мажлис Республики Узбекистан и местные представительные органы государственной власти.

В мероприятии приняли участие члены депутатских групп ДП "Миллий тикланиш" в местных Кенгашах народных депутатов, председатели и заместители председателей областного, районного Кенгашей партии, председатели ППО, активисты партии и СМИ.

В ходе мероприятия отмечалась роль ППО в решении социально-экономических проблем на местах, а также реализации программных целей и установок партии, исходя из интересов электората. Кроме этого, обсуждались вопросы о взаимном сотрудничестве ППО с местными Кенгашами партии и депутатскими группами. Также участников ознакомили с современными политическими технологиями работы с электоратом.

Вместе с этим, в ходе "круглого стола" участники работали в 4 группах над выработкой предложений по эффективной подготовке к предстоящим выборам. Далее представитель каждой группы ознакомил участников с выработанными предложениями.

В завершение "круглого стола" участниками был выработан ряд конкретных предложений по повышению эффективности и дальнейшему совершенствованию деятельности первичных звеньев партии, активизации работ в духовно-просветительском и идеологическом направлениях, усилению активного участия "молодежных и женских крыльев" партии в реализации программных целей, идей и установок ДП "Миллий тикланиш".

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