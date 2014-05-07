Глава латвийской делегации посетил МВЭСИТ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане находится с визитом делегация МИД Латвии во главе с заместителем государственного секретаря, политическим директором Эдуардсом Стипраисом. 6 мая он провел встречу в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики, которая была посвящена актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в сферах торговли, транспорта и инвестиций, а также обеспечения устойчивого развития в регионе и экономического взаимодействия в формате "Узбекистан-ЕС".

По итогам встречи сторонами была достигнута договоренность о совместной подготовке бизнес-форума деловых кругов двух стран в рамках предстоящих узбекско-латвийских мероприятий в Ташкенте, сообщает пресс-служба МВЭСИТ.

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