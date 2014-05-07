Обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и КНР

Обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и КНР07.05.2014 15:15
ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. 7 мая в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Сунь Лицзе.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе, реализации совместных проектов в соответствии с достигнутыми договоренностями и соглашениями, сообщает пресс-служба МВЭСИТ,
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