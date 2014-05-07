Президент Узбекистана принял заместителя Госсекретаря США

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. 7 мая Президент Узбекистана Ислам Каримов провел встречу в резиденции Оксарой с первым заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Уильямом Бёрнса, находящимся в Ташкенте с рабочим визитом.

В ходе аудиенции глава государства и его гость отметили поступательную динамику двустороннего взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес, подчеркнули значимость установившегося системного диалога в различных сферах и регулярных контактов на уровне парламентов и внешнеполитических ведомств двух стран для развития плодотворного и конструктивного сотрудничества.

Отдельное внимание было уделено состоянию и перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также обсуждению вопросов регионального и международного характера, обмену мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане в контексте обеспечения региональной безопасности и стабильности, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

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