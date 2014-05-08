В Намангане проходит месячник благотворительности

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области Узбекистана Баходир Юсупов подписал распоряжение о проведении в регионе месячника благотворительности под девизом "Здоровая семья – здоровый ребенок" с 25 апреля по 25 мая. Об этом сообщает информационная служба областного хокимията.

Как отмечается в документе, месячник проводится в целях выполнения задач Государственной программы "Год здорового ребенка", а также укрепления материально-технической базы областного отделения неправительственного международного фонда "За здоровое поколение".

Для достижения названных целей разработан комплекс мероприятий месячника с привлечением широкой общественности.

Всем предприятиям, организациям и учреждениям области, независимо от форм собственности, предложено на добровольной основе перечислить однодневный заработок работников на расчетный счет областного отделения фонда "За здоровое поколение" в областном филиале банка "Узсаноаткурилиш".

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