Наманганские студенты сыграли бойцов Красной Армии

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Студенты отделения русского языка и литературы филологического факультета НамГУ в исторической форме, которую любезно предоставила администрация Наманганского областного театра драмы и комедии им. Навои, и с допотопными винтовками из музейной экспозиции продемонстрировали в фойе ружейные приемы, показали короткую реконструкцию боя в обороне лета 1941-го.

Работники музея помогли им подобрать экипировку. "Студенты прекрасно справились с ролью бойцов Красной Армии без репетиций", – говорит заместитель директора музея Латифа Ахмадалиева.

В Наманганском областном краеведческом музее во вторник состоялась встреча с ветеранами войны, посвященная отмечаемому 9 мая Дню памяти и почестей. О своих фронтовых буднях рассказали ветераны войны Обид Ташбаев и Курбантай Назаров. Последний поразил всех своим мужеством, и, несмотря на здоровье и возраст, все-таки прибыл на праздник на инвалидной коляске.

Школьники и студенты знакомились потом с экспозицией, и все застыли, когда из-за резной двери национального узбекского дома появились солдаты в пилотках, гимнастерках и галифе военных лет с винтовками – так уходили на фронт в июне 1941-го.

Потом от желающих сфотографироваться с ними не было отбоя. Ветераны также были растроганы до слез, и, глядя на них, вспоминали своих товарищей.

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