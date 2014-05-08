Лучшего молодого политика-2014 определили в Уйчах

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Главным условием для участия в конкурсе "Ёш сиёсатчи-2014" ("Молодой политик-2014") является выдвижение молодежью конкретных инициативных проектов, которые можно реализовать при поддержке партийных организаций и групп Народно-демократической партией Узбекистана, а также в сотрудничестве с социальными партнерами партии, с различными общественными и негосударственными некоммерческими организациями.

В музыкальной школе № 13 Уйчинского района молодежное крыло "Истикбол" Уйчинского районного совета НДП Узбекистана во вторник провело районный этап конкурса "Ёш сиёсатчи-2014" под девизом "Хочу внести свой вклад в процветание Родины!".

В нем приняли участие молодые активисты, ответственные сотрудники районного совета НДПУ, руководители первичных организаций, члены молодежного крыла и пропагандистских групп.

Молодежь имела возможность продемонстрировать свои знания в правовой, общественно-политической, социальной сферах, ораторском мастерстве.

Как отметила председатель Уйчинского районного кенгаша НДПУ Салимахон Юнусова, конкурс "Молодой политик" позволяет молодежи развить навыки перспективных молодых политиков, умеющих на практике решать идеологические задачи, программные цели партии через знания в законодательной, правовой, социально-экономических и других сферах.

"Каждый участник его ощущает свою сопричастность с процессами развития своей страны. Все это способствует формированию активной гражданской позиции у молодежи, стремящейся активно участвовать в жизни своей Родины. Активисты партии в возрасте от 18 до 30 лет предлагают свои собственные проекты по развитию различных сфер в своих регионах, при этом учитывается их активное взаимодействие с органами самоуправления граждан, ННО и так далее", – говорит она.

Победителем конкурса стал студент 3 курса Наманганского инженерно-педагогического института Максуд Олимов, представивший проект, связанный с развитием скотоводства в районе. Он вышел в областной этап конкурса.

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