Наманганские школьники приобщились к памяти о войне

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. "Каждый год в эти майские дни мы вспоминаем грозные годы войны и чтим память павших, кланяемся живым. Хоть и прошло уже 69 лет со Дня Победы, но время не властно над памятью людей разных поколений" – такими словами во вторник открыла свое мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей классный руководитель 2 "г" класса школы № 49 Намангана Зульфия Ишимбаева.

Она вместе ребятами подготовила утренник, посвященный своим дедушкам. Один из них – Ханафья Сафиевич Ишимбаев – погиб под Калининградом в первые дни войны, а второй – Сабир Закирович Закиров – прошел всю войну, вернулся с ранениями и был награжден орденам и медалями.

В актовый зал школы, украшенный цветами, рисунками ребят и портретами известных героев Намангана, ученики вошли дружным строем под звуки песни "Эх, дороги" в форме пограничников, танкистов, моряков и летчиков. В этот день ребята под аккомпанемент учителя музыки Татьяны Ахтуловой исполнили и инсценировали до боли знакомые всем песни "Журавли", "Священная война", "Землянка", "Темная ночь", "Последний бой" и другие.

Школьники рассказали о детях войны, которые воевали вместе со взрослыми, работали на военных заводах, дежурили на крышах домов при воздушных налетах и тем самым вносили свой вклад в Победу. Чтобы показать роль медицинских сестер, которые выносили раненых солдат с поля боя и оказывали им медицинскую помощь, ребята подготовили небольшую сценку, в роли медицинской сестры выступила Амаля Нурматова. Украшением праздника стал выход девочек под песню "Детство – это ты и я" с белым голубем, символизирующем мир во всем мире. Минутой молчания почтили все присутствующие тех, кто сражался за Победу и кого уже нет среди нас.

Со словами благодарности за прекрасно подготовленный утренник выступила заслуженный учитель Узбекистана, отличник народного образования Диля Урманова.

После праздника ребята с песнями и подарками навестили участницу Второй мировой войны, блокадницу Любовь Михайлову, которая рассказала школьникам о годах войны, как держали оборону Ленинграда, сражались на Ладожском озере.

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