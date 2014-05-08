"Зеленый патруль" на улицах Ферганы

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. 7 мая в Фергане прошла акция "Зеленый патруль", организованная активистами областного Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот". Целью акции стало привлечение внимания общественности к проблемам экологии.

Это мероприятие стало одним из многих представленных в "Плане повышения эффективности исполнения закона "Об экологическом контроле" Республики Узбекистан". Это не единоразовая акция, а проект, который будет проводиться в городе постоянно.

Акция проходила на свежем воздухе, в центре города по улице Мустакиллик. Этот участок улицы был недавно отреставрирован и превратился в уютную аллею, полюбившуюся всем горожанам.

Основными задачами этого мероприятия стали работа с детьми и молодежью по воспитанию бережного отношения к природе, развитию в гармонии с окружающим миром, усиление роли общественного контроля как инструмента воздействия на недобросовестных природопользователей, представителей контролирующих органов, профильных ведомств, неэффективно исполняющих свои обязанности.

Прошло несколько соревнований. Участники разгадывали кроссворды, рисовали, отвечали на вопросы подготовленные организаторами, рассказывали о природе на английском языке, показали свои знания о животных и растениях, занесенных в "Красную книгу". Переходя из этапа в этап они набирали баллы и таким образом в результате определились победители. Все активно участвовавшие получили памятные подарки от городского Кенгаша ОДМ "Камолот".

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