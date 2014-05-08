В Ферганском ИБЦ изучают русский язык

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. В Ферганском областном информационно-библиотечном центре 7 мая начал работу клуб "Прогресс", открытый на базе читательского зала. Он был создан по неоднократным просьбам юных читателей, желающих овладеть русским языком.

Сотрудники отдела провели опрос среди своих постоянных читателей, на какую тему они хотели бы пообщаться, и большинство выразило желание изучать русский язык, так как они испытывают трудности языкового барьера в общении с ровесниками в социальных сетях и в путешествиях по странам СНГ.

На сегодняшний день сформирована одна группа, в которую вошли молодые ребята и девушки с 1994 по 1998 год рождения. В планах есть также создание группы более старшего возраста. Сейчас количество постоянных членов группы 20 человек.

Согласно уставу клуба, утвержденному руководством ИБЦ, деятельность клуба осуществляется в свободное от работы или учебы время его участников. Основными задачами клуба являются изучение русского языка и организация содержательного досуга молодежи.

- Клубные формы работы позволяют ИБЦ распространять свое влияние и на тех людей, которые не являются ее читателями, но могут ими стать, если создать им условия, в которых они будут чувствовать себя комфортно, - рассказывает Ильфира Курбанова. - И придя один раз, они станут не только постоянными пользователями услуг предлагаемых библиотекой, но и постоянными участниками массовых мероприятий ИБЦ.

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