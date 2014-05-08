



Посол Украины посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. 8 мая в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины Юрием Савченко. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили текущие вопросы двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, предыдущий визит во внешнеполитическое ведомство Узбекистана нанес 18 декабря минувшего года. Тогда были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, итоги взаимодействия между Узбекистаном и Украиной в завершающемся году, а также стороны обменялись мнениями по перспективным направлениям развития узбекско-украинского сотрудничества в 2014 году в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи