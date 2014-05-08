Будущие связисты поздравили ветерана

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. В преддверии Дня памяти и почести, 7 мая группа учащихся Ферганского колледжа связи во главе с преподавателем Абдуллой Тожибоевым посетила ветерана Великой отечественной войны Хожибола Ураимова, который проживает в махаллинском сходе 44-Бешбола.

Защитник родины был очень рад молодым гостям и, несмотря на возраст, долго беседовал. Его каждый день окружают заботой родные и близкие, но внимание ребят очень польстило аксакалу.

- В 1947 году я вернулся в родной город, - рассказывает Ураимов.- Вышел на работу простым рабочим в коллективное хозяйство "Бешбола". Немного погодя женился и стал счастливым отцом. Моя любимая супруга, ныне покойная, Умринисо, подарила мне сына. Сейчас у меня 4 внуков и 8 правнуков. Я абсолютно счастлив. Я вижу, что моих внучат ждет счастливое будущее и главное мирное небо над головой.

Гости долго расспрашивали ветерана о годах войны, да он и сам рассказывал с удовольствием. Объяснял молодому поколению, как важно ценить то, что у них есть. Рассказал о своей мечте юности стать инженером, а пришлось служить связистом и защищать родину.

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