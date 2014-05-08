В Коканде подготовили 1339 молодых педагогов

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Кокандский государственный педагогический институт в 2014 году выпускает 1339 высококвалифицированных специалистов в области педагогики. Из них 504 человека получили образование на грантовой основе и 835 - на договорной.

Большинство из выпускников будут работать в сельских школах Ферганской области, которые на сегодняшний день оснащены всем необходимым для гармоничного развития подрастающего поколения. Осталось совсем немного времени, и выпускники, получив дипломы, отправятся в свои родные места. Таким образом, Дангаринский район получит 177 молодых кадров, Риштанский район – 29, Узбекистанский район – 180, Учкуприкский район – 213, Багдадский район – 104, и многие останутся работать в городе Коканд, ставшем родным за годы учебы.

Молодые специалисты будут трудоустроены и получат путевку в жизнь, потому что в Узбекистане профессия учителя испокон веков уважаемая и востребованная. В связи с развитием техники все больше набирает популярность направление точных наук, таким образом, только в этом году 123 студента заканчивают математический факультет.

Кроме того, 58 студентов заканчивают магистратуру, выбрав развитие науки в родном регионе своим "делом всей жизни". 25 из них получили возможность получить степень магистра на грантовой основе.

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