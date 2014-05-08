Корейский фонд поздравил наманганских ветеранов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Благотворительная акция в честь Дня памяти и почестей прошла в среду, 7 мая, к Наманганском колледже искусств. Ее организаторами выступил Корейский культурный центр и фонд "New Hope", который вот уже несколько лет подряд оказывает помощь жителям Наманганской области.

Всех участников праздничного мероприятия поздравила председатель Корейского культурного центра Лариса Ни.

К ее словам присоединились исполнительный директор Наманганского общества дружбы "Узбекистан – Корея" Мухаммадрасул Ахадов и председатель городского совета профсоюзов работников образования, науки и культуры Мухайе Гафарова.

Акция, в которой приняли участие ветераны Второй мировой войны Курбантай Назаров, Сергей Крюков, Низамжон Саттаров, блокадница Лидия Филатова, участники трудового фронта, воины-афганцы, стала настоящим праздником Победы, на котором прозвучали песни военных лет в исполнении преподавателя колледжа искусств Наили Шакировой и духового оркестра под управлением Зокира Эргашева. А танцевальный ансамбль "Шох кизлар" под руководством Галины Понамаревой украсил праздник зажигательными танцами.

В этот день многие нуждающиеся получили от Корейского культурного центра и фонда "New Hope" различные приспособления, которые облегчают жизнь старикам, людям с ограниченными возможностями. Это инвалидные коляски, ходунки, трости, ортопедическая обувь и многое другое.

От имени ветеранов на сцену поднялся Саримсок Низамов, который поблагодарил организаторов мероприятия за такой праздник и пожелал молодежи, чтобы она никогда не знала, что такое война.

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