



В МИД Узбекистана приняли посла РФ



ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. 8 мая в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Владимиром Тюрденевым. В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили практические вопросы узбекско-российского взаимодействия, в том числе, обменялись мнениями по графику предстоящих встреч на различных уровнях, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что предыдущий визит посла РФ во внешнеполитическое ведомство Республики состоялся 19 апреля. Тогда стороны обменялись мнениями по практическим вопросам двусторонних отношений, включая предстоящие узбекско-российские контакты в различных форматах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи