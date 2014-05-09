В Фергане выявлены лучшие молодые бизнесмены

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. В среду в здании информационного центра Ферганского государственного университета завершился областной этап республиканского проекта "Моя бизнес-идея", в котором приняли участие 190 учащихся профессиональных колледжей и академических лицеев области, победившие на городских и районных этапах.

Этот проект был разработан в целях исполнения задач, указанных в разделе 35 "Системное осуществление работ направленных на поддержку, творчества и интеллектуального потенциала талантливой молодежи" главы 4 "Программы дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение государственной молодежной политики Республики Узбекистан в 2014 году", утвержденной Постановлением ПП-2124 Президента Республики Узбекистан от 6 февраля 2014 года, и задач, намеченных в протоколе №-32 Республиканской рабочей группы по обеспечению исполнения программы дополнительных мероприятий государственной молодежной политики Республики Узбекистан в 2014 году" Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 февраля 2014 года.

Учащиеся для участия в областном этапе подготовили бизнес-планы, выступали перед комиссией, отстаивая свою точку зрения и высказывая идеи построения собственного, конкурентоспособного бизнеса. Обсуждение многих проектов перерастало в оживленную дискуссию, в ходе которой ребята показали высокий уровень подготовки.

По завершении смотра 20 человек получили сертификаты на получение льготных кредитов для развития бизнеса, а 9 ребят, кроме того, заслужили право представлять область на республиканском этапе. Этими счастливчиками стали Мухаммаджонов Исломбек (Ферганский колледж компьютерных технологий), Қорабоев Ифтихор (Дангаринский колледж легкой промышленности), Сойипов Дониер (Куштепинский промышленный колледж), Алижонова Муяссар (Экономический колледж Олтиарика), Рўзалиева Одинахон (Ферганский колледж компьютерных технологий), Бобоназаров Умиджон (Транспортный колледж Учкуприка), Қодирова Барно (Ферганский колледж искусств), Абдулазизов Хусниддин (Учкуприкский колледж бытовых услуг и сервиса).

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