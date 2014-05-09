Смотр-конкурс органов самоуправления граждан

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. 7 мая в Бухарском педагогическом колледже состоялся городской этап смотра-конкурса среди советников органов самоуправления граждан по религиозным и духовно-нравственным вопросам, организованный Бухарским городским отделением благотворительного фонда "Махалла" совместно с Бухарским городским Комитетом женщин.

Цель мероприятия – повышение правовой культуры и профессиональной грамотности советников органов самоуправления граждан.

В мероприятии приняли участие представители городского отделения фонда "Махалла", областного и городского комитетов женщин, Бухарского представительства Управления мусульман Узбекистана, фонда "Нуроний", ОДМ "Камолот", центра духовности и просветительства, председатели и советники ОСГ города Бухары, сотрудники Бухарского РО НИМФОГО и СМИ.

В ходе мероприятия отмечалась особая роль советников ОСГ по религиозным и духовно-просветительским вопросам в воспитании гармонично развитого поколения и в целом в развитии гражданского общества. Также участникам разъяснили правила участия в конкурсе и его значение в повышении профессиональной грамотности советников ОСГ.

В смотре-конкурсе участвовали 8 советников из 65 ОСГ Бухары. Конкурсанты соревновались по двум направлениям: организация сценического представления и ответы на вопросы, касающиеся нормативно-правовых актов по линии ОСГ.

В процессе конкурса особо отличились представители сходов граждан махаллей № 23, 49, 50 и другие. По итогам конкурса победителям были вручены ценные подарки и направления на участие в областном этапе смотра-конкурса.

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