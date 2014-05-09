Акцию милосердия и внимания провело в Намангане областное отделение партии "Миллий тикланиш"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. На днях в гостях у наманганцев – ветеранов войны и труда Фидея Хайриддинова, Турамирзы Дадамирзаева, Любови Михайловой, Ганижона Исакова, Завдата Рахимова и Ивана Мочинова побывали представители исполкома Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и журналисты.

Гости поздравили ветеранов с Днем памяти и почестей, вручили подарки и выслушали интересные воспоминания людей, которые стали свидетелями многих исторических событий. Например, Любовь Михайлова родилась в Ленинграде, перенесла блокаду и живет в Намангане с 1946 года.

"Мы, представители поколения 40-х, знаем, что такое война, и рады, что живем в мире и спокойствии. Узбекистан стал для меня второй Родиной. Мне очень нравятся присущие узбекскому народу уважение и внимание к старшим, милосердие. Я очень благодарна руководству страны за внимание и заботу о ветеранах", – говорит растроганная Л. Михайлова.

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