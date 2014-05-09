Информационные технологии на уроках русского и английского языков

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Как максимально эффективно использовать современные компьютерные технологии при преподавании языков обсудили во вторник на областном семинаре в общеобразовательной школе № 14 Мингбулакского района Наманганской области.

Гостями семинара стали преподаватели школ района и области, которые посетили открытые уроки английского и русского языка и литературы. Все уроки прошли с активным использованием компьютерных технологий, показом слайдов и других технических новинок.

В этот день педагогическим опытом с коллегами поделились преподаватели Марина Цай – интегрированно-комбинированный урок в 4 "б" классе, Шохида Эргашева – урок-игра на тему "Служебные части речи" в 7 "в" классе, Мухайе Бустанова – игры на уроках английского языка в 1 "а" классе, Мадина Джамалитдинова – "Межпредметная связь на уроках русского языка" во 2 "а" классе, Феруза Эркулова – семинар-тренинг для учителей английского языка.

Так как семинар проходил в преддверии Дня памяти и Почестей, не забыли учащиеся и эту тему. Стихи о войне прозвучали на конкурсе чтецов, который провела Зарема Джалилова среди учащихся всех классов. Победителями конкурса, по общему мнению жюри и ребят, стали ученицы 8 "б" класса Мадина Эргашева со стихотворением "Смерть в бою" и Милена Ибрагимова "Когда он не вернулся из боя" и Отабек Хамидов (7 "в" класс) – стихотворение "Хотят ли русские войны?".

После открытых уроков семинар продолжился в актовом зале, где для гостей был подготовлен концерт "Мы - дети Узбекистана".

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