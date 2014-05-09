Наманганским девушкам вручены комплекты формы от Президента

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Приятный сюрприз ожидал девушек-спортсменок Наманганской области: во вторник 16 тысячам спортсменок были вручены президентские подарки – комплекты спортивной формы.

Акция проведена на основании распоряжения главы государства от 4 августа 2011 года в целях поддержки юных спортивных дарований. Комплекты спортивной формы вручались учащимся общеобразовательных школ, колледжей и лицеев в возрасте от 6 до 18 лет.

Процедура во всех районах области была обставлена торжественно. Например, в Наманганском районе в церемонии приняли участие заместитель хокима области Манзурахон Азизова, хоким района Жавлонбек Юлдашев и директор областного филиала Фонда развития детского спорта Узбекистана Акмалхон Мамадумаров. Свыше 2000 комплектов формы получили из их рук почти 1400 спортсменок.

Аналогичные мероприятия прошли и в других районах и областном центре. Так, в Намангане на торжестве в школе № 20 президентские подарки получили не только ученики этой школы, но и воспитанницы Дома милосердия № 26. Всего здесь 272 девушкам подарено около 400 комплектов.

УЗИНФОРМ