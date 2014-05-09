Уйчинские школьники навестили ветерана войны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. В среду ученики школы № 39 села Соку Уйчинского района навестили участника битвы под Москвой, ветерана Ахмаджона Мамадалиева.

Ветеран рассказал представителям молодого поколения, как попал на фронт после очень краткого курса молодого бойца под Куйбышевым.

"Занятия вели бывалые сержанты, которые отступали от западной границы под ударами врага и знали, с чем придется встретиться в бою. Поэтому огневая подготовка была на первом месте. В бою часто приходилось пользоваться трофейным оружием, темп стрельбы ППШ был просто бешеный, и патроны заканчивались быстро. Бег, самбо также очень помогли – в день преодолевали иногда несколько десятков километров с грузом", – вспоминает Ахмаджон-ота.

Потом А. Мамадалиев освобождал Украину, Белоруссию, Молдавию, Румынию и Венгрию, воевал в Чехословакии, где была уничтожена группировка войск СС. Он награжден многими орденами и медалями.

После войны работал в колхозе, воспитал десятерых детей, у него 44 внука и 38 правнуков. Старший сын Нишонбой стал адвокатом, среди его детей и внуков есть представители разных профессий.

"Нам предоставлены льготы, а недавно в рамках постановления о праздновании 9 Мая ветераны получили материальное поощрение. Хочу поблагодарить и руководство района в лице хокима Мухиддина Валиева, который всегда проявляет заботу о ветеранах", – говорит Ахмаджон-ота.

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