В Намангане определились первые победители чемпионата страны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. 8 мая стали известны первые победители проходящего на кортах теннисного комплекса "Дустлик" СДЮСШОР № 2 при областном управлении по делам культуры и спорта молодежного чемпионата Республики.

Турнир проходит в нескольких возрастных группах – от 17-19 лет и до совсем юных – 2004 года рождения и младше. Всего в Наманган приехало свыше 200 спортсменов из всех регионов Узбекистана.

Пока сильнейшие определились у девушек. В старшей группе чемпионкой страны стала столичная теннисистка Амина Мухаметшина, обыгравшая в финале Джамилю Садыкжанову из Андижана – 6:3, 6:4. Наманганская спортсменка Шахсият Тухтаматова к огорчению публики уступила лавры победительницы в группе 15 – 16 лет Лайло Баходировой (Ташкент) – 3:6, 6:3, 1:6.

Ребята остановились на стадии полуфиналов. Особое внимание здесь завтра привлечет решающий поединок наманганца Шаробиддина Абзалова и Улугбека Файзуллаева (Ташкент).

В других финалах также в основном представлены столичные игроки.

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