Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца отметили в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Под девизом "Моя история Красного Креста" прошел в этом году Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца, который отмечается ежегодно 8 мая.

Общество Красного Полумесяца Наманганской области Узбекистана активно работает с волонтерами. Они вносят большой вклад в его деятельность, а для самих волонтеров это становится важной ступенью на пути к росту, и не только карьерному, но и моральному. Ведь каждодневная связь с ОКП учит людей сострадать, помогать тем, кто в этом нуждается, работать в команде и многим другим качествам, которые сегодня весьма необходимы.

На сегодняшний день волонтерами ОКП Наманганской области является более 130 тысяч человек. Большими друзьями Общества по сей день остаются и те, кто некогда был волонтером. Наблюдается здесь и преемственность поколений – старшие приводят сюда более молодых, учат их, рассказывают о работе, делятся опытом. Но всех их объединяет одно – желание помочь, научить людей правильно вести себя во время чрезвычайных ситуаций и оказывать первую помощь.

Для многих волонтеров Красный Полумесяц стал не просто хорошей школой жизнью, где учат гуманизму, взаимопониманию, дружбе, но и своеобразным трамплином для дальнейшего становления.

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца учрежден в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и гуманиста, основателя движении Красного Креста Жана Анри Дюнана, родившегося в этот майский день.

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