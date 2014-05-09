Достижения молодых предпринимателей показали в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. В четверг Молодежном центре Намангана под лозунгом "Мой вклад в развитие Родины" прошла региональная выставка продукции молодых предпринимателей, организованная областным региональным управлением Торгово-промышленной палаты Узбекистана, облсовпрофом, Советом фермеров, объединением "Хунарманд".

Несколько десятков предпринимателей и ремесленников не старше 35 лет представили широкий ассортимент промышленных товаров, ремесленных изделий, многие из них поставляются на экспорт.

Большой интерес вызвала экспозиция золотошвейных изделий, изготовленных студенткой Чартакского педагогического колледжа Мадиной Абдурахмановой. Стоит отметить, что она, кроме народных промыслов, увлекается поэзией и восточными единоборствами, участвовала во многих соревнованиях, мечтает стать журналистом.

Национальные ножи и декоративные сабли работы нарынского мастера Исроила Рахмонова ничем не уступают шедеврам мастеров древнего Чуста.

Среди производителей промышленной продукции можно отметить разнообразные трикотажные изделия ООО "Водий ёгоч савдо", обувь ООО "Модел пойабзал савдо" и другие.

По итогам выставки 9 участников завоевали право на участие в республиканском этапе.

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