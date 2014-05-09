В Намангане открыта выставка о подвиге тыла в годы войны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. В Наманганском областном краеведческом музее развернута экспозиция, рассказывающая о трудовых и боевых подвигах наманганцев в годы войны.

"Около 80 тысяч наманганцев ушли на фронт, многие награждены орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза удостоились Абдусаттор Рахимов, Михаил Фаязов, Файзулла Юлдашев, Набижон Мингбоев, Солижон Адашев и Борис Ивановский, а кавалерами ордена "Славы" трех степеней стали Ганижон Валиев, Холматжон Джалалов, Сеит-Неби Абдураманов. Героически сражались гвардии старшина Мухаббат Исмаилова, партизан белорусского отряда "Искра" янгикурганец Мамаякуб Комилов и тысячи наших земляков. Около 25 тысяч наманганцев отдали жизнь за свободу и независимость нашей Родины", – рассказывает старший научный сотрудник Наманганского областного краеведческого музея Эркин Карабоев.

В годы войны, по его словам, в Намангане заработал завод № 518 (ныне АО "Карбонам"), и несколько предприятий из Москвы и Ленинграда.

"Фронтовиков заменили женщины и подростки и отдавали все силы для фронта, прилагались все силы для наращивания объемов производства сельхозпродукции. В декабре 1941-го было принято решение "О строительстве Верхне-Учкурганского канала", объект был объявлен всенародной стройкой. Труженики Учкурганского, Уйчинского, Нарынского и других районов работали не щадя своих сил, развернули стахановское движение", – продолжает дальше хранитель экспозиции.

Экспозиция показывает, как в школах №№ 1, 34 и других и в старом здании областного краеведческого музея в Намангане (напротив ресторана "Узбекистан" по нынешней ул. Ибрата) организовали госпитали для раненых. Город принял жителей временно оккупированных фашистами территорий, многие рассказывали о тех злодействах, которые творили захватчики, кое-кто едва успел покинуть родной город, занятый мобильными частями вермахта. Среди эвакуированных было немало детей фронтовиков, сирот. Им помогали, как могли: с 1941 года в область прибыло более трех тысяч детей – сирот и оставшихся без крова, 1015 из них были приняты местными семьями.

Труженики тыла старались помочь героическим защитникам Родины, крепло всенародное движение за создание Фонда обороны, сбор средств на строительство боевой техники, продовольствия и теплых вещей для бойцов. В течение трех месяцев с начала войны трудящиеся собрали 2,1 млн. рублей деньгами, драгоценными вещами и облигациями займов в фонд обороны. Только на строительство танковых колонн было внесено свыше 63 млн. 717 тысяч рублей. На фронт отправили большое количество зерна, мяса, овощей и фруктов и других продуктов.

"Чем дальше уходит от нас день Великой Победы над фашизмом, тем ярче вырисовывается историческое значение подвига воинов и трудящихся тыла, которые самоотверженным и героическим трудом внесли большой вклад в укрепление тыла, обеспечение фронта всем необходимым, приближая тем самым день неминуемого краха фашизма", – заключает Эркин Корабоев.

УЗИНФОРМ