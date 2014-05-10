Президент поздравил узбекистанцев с Днем Победы

ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. 9 мая Президент Узбекистана Ислам Каримов принял участие в торжествах по случаю празднования Дня памяти и почестей, которые прошли на площади Памяти в Ташкенте, где также собрались ветераны войны и труда, сенаторы и депутаты, члены правительства, военные, представители общественности.

В ходе церемонии глава государства возложил венок к подножию монумента "Скорбящая мать", почтив память соотечественников, пожертвовавших своими жизнями во Второй мировой войне.

Узбекский лидер также выступил с праздничной речью, в которой говорилось:

"Сегодня наши соотечественники, весь народ Узбекистана широко отмечает знаменательную дату - День памяти и почестей, 69-летие Победы над фашизмом, – сказал Ислам Каримов в беседе с представителями средств массовой информации. – В эти дни все мы, отдавая долг памяти, вспоминаем тех, кто во имя нынешней мирной жизни пал на полях сражений.

Выражаю свое искреннее уважение ныне здравствующим, дорогим и почтенным аксакалам и матерям, участвовавшим в войне, а также всем нашим соотечественникам, которые своим самоотверженным трудом в тылу внесли вклад в Победу, и желаю им от своего имени, от имени всего нашего народа здоровья, долгих лет жизни, сказал Президент.

Всемерная поддержка наших ветеранов, благодаря которым в наших домах царят благополучие и достаток, создание необходимых условий для их достойной жизни, проявление внимания и заботы о них являются нашим человеческим долгом.

Прошло почти 70 лет, как закончилась самая кровавая и страшная война в истории человечества, ставшая причиной колоссальных бед и потерь, боли и горечи утрат. В нашей стране нет ни одной семьи, которую не опалило бы пламя тех суровых лет.

Думаю, мы должны вновь и вновь обращаться к некоторым цифрам, постоянно хранить их в памяти для того, чтобы напоминать о них нашим детям, молодому поколению.

Из около 6,5 миллиона человек, проживавших до войны в Узбекистане, более 1,5 миллиона ушли на фронт. Иными словами, порядка одной трети нашего тогдашнего населения с оружием в руках участвовала в боях, проливала свою кровь.

В той страшной войне погибло около 500 тысяч наших соотечественников, тысячи и тысячи пропали без вести, многие вернулись искалеченными.

Эти цифры свидетельствуют о том, какой большой вклад внес наш народ в победу над фашизмом. Никто и никогда не должен забывать об этом.

Говоря об этом, мы можем с безмерной гордостью сказать о самоотверженности, мужестве и великодушии нашего народа, который, стойко преодолевая все трудности и невзгоды военных лет, трудился в тылу, поделился кровом и последним куском хлеба с эвакуированными в Узбекистан людьми, тысячами сирот, потерявших родителей. Именно в такие тяжелейшие годы наиболее ярко проявляются духовная мощь нашего народа, его лучшие человеческие качества - доброта, милосердие, щедрость и благородство. Поэтому в целях увековечения памяти погибших и не вернувшихся с войны наших соотечественников их имена золотыми буквами запечатлены на созданных в столице нашей Родины и на местах площадях Памяти, 16 лет назад 9 мая мы объявили Днем памяти и почестей, и сегодня сама жизнь еще раз подтверждает, насколько верным было это решение.

Пройдут годы, но никогда не будут забыты осуществленные нами долгосрочные, в духе времени добрые дела во имя таких благородных целей, как возвеличивание гуманизма и лучших человеческих качеств, в целом почитание и сохранение светлой памяти о людях, самоотверженно служивших своей Родине.

Поэтому необходимо быть всегда бдительными и внимательными для предотвращения подобных трагедий и зла, чтобы никогда не повторилась война.

К сожалению, в различных точках мира, в дальнем и ближнем зарубежье наблюдаются все более усиливающиеся противостояния и конфликты.

Нас не может не тревожить то, что в некоторых регионах проливается кровь, усугубляются конфликты и вражда, вновь дает знать о себе фашизм, на политическую арену выходят такие опасные угрозы, как национализм, шовинизм, одним словом, все больше обостряются вызовы и угрозы миру и стабильности.

Несомненно, в настоящее время каждый человек, наблюдая подобные опасные ситуации, в том числе проявляющиеся на территории бывшего союза, желает, чтобы вчерашние друзья не стали врагами, а возникшее противостояние не переросло в войну.

В такой сложной и острой ситуации наша позиция заключается в безусловном выполнении основных принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, международных правовых нормах, в недопущении насилия, применения силы.

Необходимо разрешать возникающие противостояния и конфликты только политическим и мирным путем, не допускать угрозы политическому суверенитету стран и неприкосновенности их границ.

Это наша твердая политика.

Все народы мира желают одного: чтобы никогда, ни в какой форме не повторялась война. Такие стремление и цель отвечают интересам всех народов мира. Ведь ни один народ на планете не желает войны. Наш ближний сосед – народ Афганистана – тоже хочет мирной жизни.

Мы желаем мира и стабильности в соседнем Афганистане. Узбекистан осуществляет сотрудничество с Афганистаном на двусторонней основе.

Считаю здесь уместным еще раз повторить, что нашему народу нужны мир и спокойствие. Наш народ, многое повидавший на своем веку, прекрасно понимает, что только в той стране, где царят мир и спокойствие, атмосфера добра и взаимоуважения, можно достичь процветания, построить благополучную и счастливую жизнь, осуществить самые добрые и благородные цели и устремления.

Нынешнее время, в которое мы живем, требует от нас быть всегда бдительными и внимательными, беречь как зеницу ока нашу мирную жизнь. Мы должны постоянно бороться за мир, спокойную жизнь.

Убежден: мы должны оглянуться назад и дать объективную оценку прожитому нами периоду жизни, который был нелегким. Мы прошли большую школу жизни, какую не знали прежде. Сегодня с повышением качества жизни народа зримо меняются наши соотечественники, их мировоззрение, мышление, политическая и социальная активность, осознание смысла жизни, отметил Президент нашей страны. Иными словами, наши соотечественники сегодня кардинально отличаются от поколения 90-х годов.

Говоря об этом, мы, несмотря на те испытания и трудности, которые нам пришлось преодолеть за прошедшие годы, никогда не забывали, что мы – народ с высоким чувством гордости, чести и достоинства, не забывали свою историю, то, чьи мы потомки. И для достижения поставленных нами высоких целей мы приложили и приложим все свои усилия, всегда готовы защитить наш народ от любых угроз и вызовов.

Узбекистан сегодня благодаря нашему благородному и ни с кем не сравнимому народу в числе считанных государств мира развивается высокими и устойчивыми темпами, неуклонно растет уровень и качество жизни людей, наша страна становится все более благоустроенной и процветающей. Одним словом, мы достигаем восхищающих многих высоких рубежей и живем с твердой уверенностью в завтрашнем дне.

Основной фактор достижения нашего великого будущего, благородных целей мы видим в нашей никому ни в чем не уступающей молодежи, которая полна юношеского задора и энергии, жажды знаний.

Объявление текущего года в нашей стране Годом здорового ребенка, несомненно, поднимет на качественно новый уровень осуществляемую нами в этом направлении широкомасштабную работу, даст свои огромные результаты.

В реализации этих наших устремлений я убедился в ходе поездки в Каракалпакстан, беседуя с людьми, работающими на одной из крупнейших строек - Сургильском газохимическом комплексе.

Специалисты из Южной Кореи, работающие на строительстве этого уникального, не имеющего аналогов в мире комплекса стоимостью около 4 миллиардов долларов и до этого побывавшие во многих странах, с восхищением говорили о нашей молодежи.

Особенно мне запомнились слова одного южнокорейского менеджера. Он сказал, что они участвовали в строительстве многих объектов в различных странах мира, однако нигде не встречали такой целеустремленной, интеллектуально развитой и инициативной молодежи, как в Узбекистане. То, как быстро осваивает узбекская молодежь самые сложные технику и технологии, восхищает.

Думаю, такое признание у всех нас вызывает чувство глубокой гордости.

Действительно, глядя на нашу молодежь, являющуюся опорой и надеждой нашего завтрашнего дня, становящуюся все более решающей силой, мы еще больше утверждаемся в том, что обязательно достигнем всех своих высоких рубежей, благородных целей, надежд и устремлений.

У Всевышнего мы просим мира и спокойствия, чтобы уберег наш народ от различных бед и напастей.

В завершение хочу еще раз поздравить наших уважаемых ветеранов, весь народ Узбекистана с сегодняшним замечательным праздником, желаю всем долгих лет жизни, здоровья, достатка и благополучия вашим домам!".

УЗИНФОРМ