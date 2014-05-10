Делегация МИД Узбекистана примет участие в Форуме сотрудничества ЛАГ со странами ЦА и Азербайджаном

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая делегация МИД Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, отправляется в Эр-Рияд (Королевство Саудовская Аравия) для участия в работе первой сессии Экономического форума "Лига арабских государств – Центральная Азия и Азербайджан".

Форум начал работу 1 мая. В нем принимают участие главы внешнеполитических и экономических ведомств государств-участников форума, главы торгово-промышленных палат, представители бизнеса, а также представители частного сектора исламских государств, Центрально-Азиатского региона и Азербайджана.

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