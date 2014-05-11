



Слушатели Академии МВД принесли присягу



ТАШКЕНТ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. 9 мая на учебно-полевом полигоне Академии МВД Узбекистана прошло торжественное мероприятие по принятию присяги слушателями учебных сборов профессиональной подготовки, организованных на базе Высших курсов по подготовке сержантского состава. В церемонии приняли участие заместитель министра внутренних дел полковник А.Мирзаев, руководство Академии, представители Главного управления профилактики правонарушений МВД, управлений профилактики правонарушений ГУВД Ташкента и УВД Ташкентской области, а также журналисты. После завершения церемонии присяги на верность Родине, народу, Президенту слушателей поздравили заместитель министра внутренних дел полковник А.Мирзаев, начальник Академии МВД генерал-майор Ш.Икрамов, начальник цикла специальных дисциплин подполковник Ж.Мухторов, старший сержант Ф.Ахмедов, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи