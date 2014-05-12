Узбекские дзюдоисты привезут из Баку 3 медали

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. 9-11 мая в столице Азербайджана прошел международный турнир серии Grand Slam, в котором приняли участие 247 спортсменов из 41 страны мира, в том числе, сборная Узбекистана в составе 13 атлетов.

Итоги выступлений узбекской сборной на турнире - 3 бронзовых медали, 1 пятое и 4 седьмых места.

Медали на свой счет записали Шарофиддин Лутфиллаев в весовой категории до 60 кг, Соиб Курбанов и Рамзиддин Саидов в весе до 100 кг.

УЗИНФОРМ