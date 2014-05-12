Узбекские борцы успешно выступили на чемпионате Азии в Таиланде

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. С 6 по 11 мая в Бангкоке (Таиланд) прошел чемпионат Азии по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юношей, в котором также принимала участие узбекская сборная в составе 25 человек, по итогам турнира записавшая на свой счет 13 медалей: 1 "золото", 1 "серебро" и 11 "бронз", а также 1 лицензию на участие во 2-й юношеской Олимпиаде, которая пройдет в августе в китайском Нанкине.

В соревнованиях по греко-римской борьбе отличились Ильхом Бахромов ("золото" в весовой категории до 50 кг), Абубакр Алимов ("серебро" в категории 69 кг), а также занявшие третьи места Ёрматбек Шерматов (85 кг), Джасурбек Артыкбаев (42 кг) и Искандар Собиров (58 кг).

Среди борцов вольного стиля бронзовые медали завоевали Аббос Рахмонов (54 кг), Абдурасул Кулдашев (58 кг), Туронбек Туранмуратов (63 кг), Сардорбек Холматов (85 кг).

Среди девушек Шаходат Джуллибаева (52 кг), Набира Есенбаева (60 кг), Лалахан Оринбаева (65 кг), Бахтигуль Балтаниязова (70 кг) завоевали медали бронзового достоинства.

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