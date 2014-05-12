Визит французского депутата в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая в Узбекистан с четырехдневным визитом прибыл депутат от французов, проживающих за рубежом, Тьерри Мариани. Визит предпринят по приглашению узбекской стороны и включает в себя участие в международном "круглом столе" на тему "Роль института махалли в воспитании гармонично развитого подрастающего поколения", который пройдет в Ургенче 13-14 мая.

В рамках данного визита Т. Мариани также встретится с представителями Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и организаций, работающих в сфере развития гражданского общества в Узбекистане. Кроме того, 15 или 16 мая депутат проведет встречи с представителями французского сообщества, сообщает Посольство Франции.

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