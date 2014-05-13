Студенты творческих вузов столицы пройдут обучение ландшафтному искусству

ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая в Ташкенте стартовала работа мастерской-ателье со студентами архитектурного и художественного вузов на тему "Ландшафтное искусство: конструкции на открытом воздухе", организованной Посольствами Федеративной Республики Германия и Республики Франция совместно с Гете-институтом Ташкента.

В течение 10 дней (до 23 мая) студенты Ташкентского архитектурно-строительного института и Института искусств им. К.Бехзода под руководством немецкого художника-дизайнера Филиппа Гетце и французского архитектора Жульена Дюпона будут создавать предметы искусства и обихода, с которыми затем будет можно ознакомиться во дворе ТАСИ с 24 мая по 4 июня, а посетители в рамках конкурса смогут проголосовать за лучшие работы.

Акция проводится в рамках сотрудничества Германии и Франции в области культуры и образования по всему миру, в том числе и в Узбекистане, в память о подписании Елисейского договора 1963 года о германо-французской дружбе.

Главным условием воркшопа является то, что художественные объекты или предметы повседневного обихода будут созданы с использованием местных материалов. Эти предметы творчества должны сочетаться с местом выставки, подчеркивая, таким образом, важность соотношения художественного и архитектурного творчества с ландшафтом или городской средой. В зависимости от использованных материалов некоторые объекты по возможности останутся на местах в рамках долговременной экспозиции.

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