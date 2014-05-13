В киноклубе РЦНК покажут фильм "Белый тигр"

ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 14 мая в Российском центре науки и культуры в Ташкенте (РЦНК) состоится показ фильма "Белый тигр" режиссера Карена Шахназарова. Об этом сообщает пресс-служба представительства РЦНК.

Фильм Карена Шахназарова снят по мотивам повести Ильи Бояшова "Танкист". Это первая работа Шахназарова, посвященная войне, и кроме того, самый масштабный его фильм. В сентябре 2012 года Россия отправила "Белого тигра" бороться за статуэтку премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В январе 2013 года фильм получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм 2012 года". Свой самый высокобюджетный (11 миллионов долларов) фильм Шахназаров снял за 3,5 месяца.

...Вторая Мировая война подходит к концу. Тяжелые затяжные бои изматывают обе стороны. Но чем увереннее наступают советские войска, тем чаще на полях сражений появляется огромный неуязвимый немецкий танк "Белый тигр". Внезапно возникает он в дыму сражений, безжалостно расстреливает своих противников и так же внезапно исчезает. Советское командование решает для борьбы с "Белым тигром" создать особый танк – специальную модель Т-34-85.

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