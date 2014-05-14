"Правовое обучение – гарант будущего благосостояния"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. На эту тему в махаллинском сходе граждан "Ойбек" Бухарского района 13 мая по инициативе "женского крыла" областного Кенгаша УзЛиДеП была организована беседа за "круглым столом", целью которой выступило повышение правовой грамотности и культуры женщин, ознакомление с реформами, осуществляемыми в Узбекистане в социально-экономической, политической, правовой сферах.

В мероприятии приняли участие женщины МСГ "Ойбек", представители хокимията, Комитета женщин, ОДМ "Камолот", активисты партии и СМИ.

В ходе "круглого стола" участники разъяснили значение Конституции Республики Узбекистан в процессе построения правового демократического государства. Было отмечено, что Конституция является гарантом прав и свобод граждан Узбекистана.

Вместе с этим, участникам была предоставлена информация о нормативно-правовых актах касательно прав человека, образования, труда, семейных отношений и других. Особо было отмечено, что законодательные акты Республики охватывают все сферы общественно-политической жизни государства, регулируют взаимоотношения между народом и властью.

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