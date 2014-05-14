



В целях привлечения женщин к предпринимательской деятельности



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. В Бухарском областном отделении Ассоциации "Тадбиркор аёл" 13 мая состоялся семинар-тренинг на тему: "Развитие предпринимательства среди женщин: проблемы и их решение". Мероприятие было нацелено на обсуждение вопросов развития предпринимательства и ремесленничества среди женщин, оказание поддержки им в получении кредитов. В мероприятии приняли участие руководители областной ассоциации "Тадбиркор аёл", представители областного Центрального банка, Комитета женщин, Торгово-промышленной палаты, областного управления налоговой инспекции, ННО и другие. В ходе мероприятия выступившие отметили важность развития семейного предпринимательства в стране посредством обучения женщин навыкам малого бизнеса и семейного предпринимательства, народного ремесленничества, обеспечения их активного участия социально-экономической жизни общества. Докладчики отметили, что в области уделяется большое внимание повышению правовых знаний женщин, разъяснению сути и значения льгот и преференций, предусмотренных в Узбекистане для субъектов предпринимательской деятельности. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи