Обсуждены вопросы развития узбекско-корейских отношений в сфере торговли и экономики

ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с советником Посольства Республики Корея в Республике Узбекистан Ким Со Хи.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили вопросы подготовки к проведению совместных мероприятий в сфере торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба МВЭСИТ.

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