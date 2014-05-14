Посол Китая посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Сунь Лицзе, которая была посвящена обмену мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки дня, взаимодействию в рамках региональных организаций, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Напомним, это уже второй в этом месяце визит главы китайской дипмиссии в МИД Узбекистана. В ходе встречи 2 мая стороны обсудили практические вопросы узбекско-китайских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, а также обменялись мнениями по графику предстоящих контактов на различных уровнях.

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