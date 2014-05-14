В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Таджикистана

ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан Музаффаром Хусейновым.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены отдельные вопросы узбекско-таджикских отношений, в том числе, практические аспекты взаимодействия в рамках ШОС, других международных структур, сообщает МИД Узбекистана.

Предыдущий визит главы таджикской дипмиссии в узбекское внешнеполитическое ведомство состоялся 27 января текущего года. Тогда стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, обменялись мнениями по взаимодействию в рамках региональных организаций.

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