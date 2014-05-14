Визит делегации МИД Узбекистана в Саудовскую Аравию

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая в рамках пребывания в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие в работе 1-й сессии Экономического форума "Лига арабских государств – Центральная Азия и Азербайджан".

Как сообщалось, форум начал работу 1 мая. В нем приняли участие главы внешнеполитических и экономических ведомств государств-участников форума, главы торгово-промышленных палат, представители бизнеса, а также представители частного сектора исламских государств, Центрально-Азиатского региона и Азербайджана, которые в ходе пленарных заседаний обсудили вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях, сферах транспорта и туризма.

По итогам форума были приняты Эр-Риядская Декларация и Меморандум о сотрудничестве между ЛАГ и странами Центральной Азии, Азербайджаном, сообщает МИД Узбекистана.

В тот же день глава узбекской делегации провел встречу со своим саудовским коллегой, министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия, принцем Саудом аль-Фейсалом, которая была посвящена обсуждению состояния и приоритетных направлений дальнейшего развития двусторонних отношений, а также ряда международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

Стороны также подвели итоги прошедшего форума, в частности, позитивно оценили перспективы нового формата межрегионального взаимодействия "ЛАГ – Центральная Азия и Азербайджан", выразив мнение, что он должен стать важной площадкой для поддержания политического диалога, расширения торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

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