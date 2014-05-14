В Ташкенте открылась нефтегазовая выставка

В Ташкенте открылась нефтегазовая выставка14.05.2014 13:27
ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая в Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр" в Ташкенте открылись 18-я Узбекская Международная выставка "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2014" и 9-я Международная специализированная выставка "Энергетика, энергосбережение, электротехническое оборудование, силовая электроника, теплоэнергетическое оборудование, солнечная и ветровая энергетика информационно-измерительная техника, оборудование и технологии для угольной промышленности, кабели, светотехника, новые технологии в электроэнергетике - POWER UZBEKISTAN 2013", организованные компанией "ITE Uzbekistan".
В течение 3 дней посетители выставок смогут осмотреть экспозиции, представленные в следующих тематических разделах:
- Геология, геофизика, сейсмическое оборудование и услуги,
- Добыча нефти и газа (технологии и оборудование),
- Морская добыча (технологии и оборудование),
- Скважины нефтяные и газовые: строительство и эксплуатация,
- Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа,
- Переработка нефти, газа, нефтехимия, производство нефтепродуктов,
- Строительство объектов нефтяной и газовой промышленности,
- Трубы и трубопроводы,
- Инжиниринг,
- Инструменты,
- Контрольно-измерительная аппаратура,
- Техника безопасности и противопожарная защита,
- Экологическая безопасность,
- Электротехническое оборудование,
- Силовая электроника,
- Теплоэнергетическое оборудование,
- Солнечная и ветровая энергетика,
- Информационно-измерительная техника,
- Оборудование и технологии для угольной промышленности,
- Кабели, светотехника, новые технологии в электроэнергетике.
УЗИНФОРМ