



В Ташкенте открылась нефтегазовая выставка



ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая в Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр" в Ташкенте открылись 18-я Узбекская Международная выставка "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2014" и 9-я Международная специализированная выставка "Энергетика, энергосбережение, электротехническое оборудование, силовая электроника, теплоэнергетическое оборудование, солнечная и ветровая энергетика информационно-измерительная техника, оборудование и технологии для угольной промышленности, кабели, светотехника, новые технологии в электроэнергетике - POWER UZBEKISTAN 2013", организованные компанией "ITE Uzbekistan". В течение 3 дней посетители выставок смогут осмотреть экспозиции, представленные в следующих тематических разделах: Геология, геофизика, сейсмическое оборудование и услуги,

Добыча нефти и газа (технологии и оборудование),

Морская добыча (технологии и оборудование),

Скважины нефтяные и газовые: строительство и эксплуатация,

Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа,

Переработка нефти, газа, нефтехимия, производство нефтепродуктов,

Строительство объектов нефтяной и газовой промышленности,

Трубы и трубопроводы,

Инжиниринг,

Инструменты,

Контрольно-измерительная аппаратура,

Техника безопасности и противопожарная защита,

Экологическая безопасность,

Электротехническое оборудование,

Силовая электроника,

Теплоэнергетическое оборудование,

Солнечная и ветровая энергетика,

Информационно-измерительная техника,

Оборудование и технологии для угольной промышленности,

Кабели, светотехника, новые технологии в электроэнергетике. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи