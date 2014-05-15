В Фергане открылся кружок начинающих писателей

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. 14 мая в здании редакции газет "Фаргона хакикати" и "Ферганская правда" возобновил свою деятельность кружок литературного творчества имени известного писателя и поэта Юлдош Сулаймона.

Эта организация имеет многолетнюю историю. Выпускниками клуба в свое время были такие талантливые люди как народный поэт Узбекистана Икбол Мирзо, председатель Ферганского областного отделения Союза писателей Узбекистана Энахон Сиддикова, знаменитый Сиддик Мумин, Гулбахор Саид Гани, Ойдин Темирова. Все они достигли больших успехов во многом благодаря хорошему старту.

По плану занятия будут проводиться один раз в неделю, каждую среду. Все занятия и семинары абсолютно бесплатные. На сегодняшний день начинающим мастер-класс показывает поэт Боходир Исо, но планируется приглашать и прочих известных деятелей культуры и искусства области.

- Основной контингент посещающих - это молодежь, - рассказывает почетный гость Энахон Сиддикова. – Конечно, не все из них станут писателями и журналистами, но мы прекрасно знаем, что воспитание грамотного читателя тоже огромная польза. Обязательно среди них найдутся талантливые ребята, которые посвятят свою жизнь литературе.

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