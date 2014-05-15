"Повышение правового сознания населения"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 14 мая в конференц-зале гостиницы "Grand Bukhara" Бухары состоялся семинар, организованный по инициативе Европейского Союза совместно с Министерством юстиции Узбекистана в рамках проекта "Содействие судебно-правовым реформам в Узбекистане", финансируемого Европейским Союзом.

Мероприятие было нацелено на содействие повышению правовой культуры населения и развитию судебно-правовых реформ в Узбекистане.

В нем участвовали судья, представитель Министерства юстиции Польши Дариус Любовски, судья, директор департамента исполнения судебных решений и пробации Министерства юстиции Польши Мирослав Пшебыльски, бывший директор Венгерской судебной академии, эксперт Европейского Союза по правовым вопросам Гергели Банхеги, судья окружного суда г. Хемниц (Германия) Томас Мродзински, адвокат, доцент Варшавского университета доктор Андрий Косыло, представители Министерства юстиции РУз, управления юстиции по Бухарской области, областных судов по уголовным, гражданским и хозяйственным делам, сотрудники областного УВД, адвокаты г. Бухары, сотрудники Бухарского РО НИМФОГО.

Первое слово было предоставлено господину Дариусу Любовскому, который ознакомил аудиторию с целью проекта Европейского Союза "Содействие судебно-правовым реформам в Узбекистане". Было отмечено, что основной целью данного проекта является содействие в повышении правового сознания населения Узбекистана путем обмена опытом стран Европейского Союза. Далее Д. Любовски посредством электронных слайдов разъяснил аудитории общую практику проведения мероприятия по повышению правосознания, в частности, молодому и старшему поколению, а также дидактические, психологические и технические аспекты данного направления.

Далее слово было предоставлено господину Мирославу Пшебыльскому, который посредством электронных слайдов ознакомил аудиторию с деятельностью Министерства юстиции, прокуратуры, полиции Польши, польскими программами повышения правосознания, проводимыми судами общей юрисдикции. По итогам презентации М. Пшебыльскому были заданы вопросы касательно структуры правоохранительных органов Польши.

Затем выступил доктор Андрий Косыло. В ходе своей презентации посредством электронных слайдов А. Косыло предоставил аудитории информацию об адвокатской деятельности в Польше. По итогам его доклада были заданы вопросы касательно лицензирования адвокатской деятельности в Польше.

Также выступил господин Гергели Банхеги, который ознакомил участников с деятельностью правоохранительных органов Венгрии. В частности, была предоставлена информация о работе венгерских судебных и других правоохранительных органов по повышению правосознания населения.

С заключительным докладом выступил господин Томас Мродзински. В ходе своего выступления он разъяснил участникам новые направления в деятельности государственных и общественных организаций Германии и Австрии по повышению правовой культуры в обществе.

В заключение мероприятия участникам были розданы сертификаты об участии в проекте Европейского Союза "Содействие судебно-правовым реформам в Узбекистане".

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