Андижанские гандболистки стали чемпионками Узбекистана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. В спортзале Касансайского педагогического колледжа в воскресенье завершилось первенство страны по гандболу среди девушек 1995 – 1997 годов рождения. Семь коллективов в течение недели оспаривали звание сильнейшего в Узбекистане.

В итоге первое место уверенно завоевали девушки сборной Андижанской области. Они одержали 5 побед в 6 матчах. От рук воспитанниц тренера Мухторжона Хафизова "пострадали" спортсменки столичной области, проигравшие со счетом 30:31, Ферганы – 17:29, Джизака – 19:24, команда Касансайского района, защищавшая цвета Наманганской области, "Умид" – 13:19, Самарканда – 24:29.

Лишь еще одной команде Андижанской области удалось переиграть новых чемпионок страны – 30:26. Эта команда стала в итоге второй. А третье место завоевали самаркандские девушки.

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