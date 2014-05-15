



Николай Рерих и Гаагская конвенция



ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. В пятницу, 16 мая, в Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоится презентация "Пакт Рериха и Гаагская конвенция". Мероприятие, по данным пресс-службы представительства РЦНК в столице Узбекистана, приурочено к 140-летию со дня рождения художника и гуманиста Николая Рериха и к 60-летию принятия Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Приглашаются все желающие. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи