Очередной успех туракурганской школы кураша

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Целую гроздь драгметалла привезли из Алмалыка воспитанники известной в Республике школы кураша в Туракургане.

Подопечные тренера Неъматуллы Туйчиева на чемпионате Узбекистана среди юношей и девушек 1994 – 1995 годов рождения, завершившемся в этом городе в воскресенье, завоевали 9 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Главными лауреатами стали победившие в своих весовых категориях Исломжон Екубжонов, Файзулло Мунисжонов, Абдурасул Хабибуллаев, Абдуллажон Тохиров, Абдукаххор Эргашалиев, Зилола Хабибуллаева, Малика Дадамирзаева, Мафтуна Махмудова и Бузайнаб Тошпулатова.

В октябре эти 9 молодых мастеров национальной узбекской борьбы будут защищать честь страны на молодежном чемпионате мира в октябре. Он состоится в России.

Всего в турнире в Алмалыке участвовали свыше 300 курашистов со всех регионов Республики.

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