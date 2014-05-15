Наманганские воины справили новоселья

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Ко Дню памяти и почестей в Намангане приурочили вручение ключей от квартир семьям офицеров и сержантов воинских частей, расположенных в Папском и Чустском районах в новых многоэтажных домах, возведенных к этой памятной дате.

Радостные новоселья в воскресенье отметили в прекрасных квартирах, оформленных под ключ, несколько десятков семей военнослужащих.

"Это еще одно яркое свидетельство результатов масштабных реформ в Вооруженных Силах Узбекистана, осуществляемых с первых дней независимости под руководством главы нашего государства Ислама Каримова", - отметил, выступая на торжественной церемонии по этому случаю, хоким Наманганской области Баходир Юсупов. Он также отметил, что благодаря этим реформам проведена не только кардинальная модернизация всех родов войск и наращивание мощи армии, но и коренным образом улучшены социально-бытовые условия кадровых военнослужащих.

В торжественных мероприятиях по случаю заселения новостроек приняли участие представители Министерства обороны и командования Восточного военного округа.

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