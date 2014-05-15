Международная Олимпиада по русскому языку пройдет в Казани

ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Узбекские школьники и студенты колледжей примут участие в Международной олимпиаде по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения. В этом году она состоится с 4 по 6 июня в Казани – столице Татарстана, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Ташкенте.

Олимпиада проводится в два тура. Первый тур – отборочный в режиме онлайн-тестирования. В нем принимают участие обучающиеся 8-х и 10-х классов общеобразовательных организаций субъектов Российской федерации и СНГ без предварительного отбора. Для проведения онлайн-тестирования формируется база данных участников по их регистрации.

Регистрация участников проводится с 7 по 15 мая 2014 года в социально-образовательной сети КФУ "Буду студентом!".

Интернет-тур проводится 16 мая для обучающихся 10-х классов, 17 мая – для обучающихся 8-х классов школ Республики Татарстан. Российской Федерации и СНГ.

УЗИНФОРМ