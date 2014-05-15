Фестиваль молодежи прошел в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в концертном зале Наманганского колледжа искусств прошел областной этап Республиканского фестиваля талантливой молодежи "Высокодуховное поколение", в котором приняло участие более 200 учащихся школ, лицеев и колледжей.

Основные цели фестиваля – укрепление духовных основ независимости страны, сохранение национальных традиций и обычаев, воспитание молодежи в духе любви к Родине, преданности идеалам независимости.

Авторитетное жюри в составе видных ученых, писателей, журналистов, художников выявляли победителей и призеров по семи наминациям: "Знаток произведений Президента Узбекистана", "Представитель высокого и духовного поколения", "Юный журналист", "Художник, отразивший в своих произведениях национальный колорит", "Дизайнер, отразивший в своих произведениях национальный колорит", "Юный артист", "Самый способный ремесленник".

Победителями в своих номинациях стали Малика Азизхуджаева, Мафтуна Бададжонова, Бехзод Билоллидинов, Мухтасар Инамова, Севара Каримова, Асрорбек Абдулхамидов, Абдумалик Дехконов.

В фестивале принял участие помощник хокима области по делам духовности и просветительства Тохиржон Дедаханов.

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