В Ташкенте отметили 90-летие Булата Окуджавы

ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Вчера, 14 мая, в Ташкентском доме фотографий (ТДФ) в рамках Года культуры в России отмечали 90-летие российского драматурга, писателя и поэта Булата Окуджавы. Вечер проводился ташкентским Общественным музыкально-поэтическим объединением "Арча" совместно с Представительством Россотрудничества в Республике Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба представительства.

Выступая перед собравшимися, руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер отметил, что сейчас уже сложно представить себе российский кинематограф без песен Окуджавы, который был автором и исполнителем своих песен. Талант поэта был многогранным, он писал пьесы и сценарии, работал переводчиком, стал одним из основателей жанра авторской или, как теперь говорят, бардовской песни.

В Доме фотографий не было свободных мест, в течение концерта продолжали приходить все новые почитатели таланта народного барда. В исполнении известных ташкентских бардов – Владимира Шабалина, Любови Кудрявцевой, Виктора Кима, Мурада Якубджанова и многих других – звучали песни Булата Окуджавы. В связи тем, что день рождения автора совпадает с Днем Победы, звучали стихотворения на военную тематику, а после первых аккордов весь зал дружно подхватил песню "Десятый наш десантный батальон".

В заключение концерта от имени Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер вручил председателю объединения "Арча" Тимуру Валитову благодарственное письмо за многолетнюю работу по поддержке российской авторской песни в Узбекистане.

Булат Окуджава родился 9 мая 1924 года и в возрасте 17 лет добровольцем ушел на фронт, был направлен в 10-й Отдельный запасной минометный дивизион, прошел всю войну. И в дальнейшем военная тематика нашла свое отражение в творчестве поэта, было написано немало стихотворений и песен. Произведениями Булата Шалвовича, переведенными на множество языков, зачитывается не одно поколение читателей. Его концерты проходили по всему миру и неизменно собирали полные залы.

Список заслуженных званий и наград Окуджавы вызывает уважение, среди них Премия имени академика Андрея Сахарова "За мужество в литературе", государственная премия СССР, в 1994 году роман "Упраздненный театр" получил Международную премию "Русский Букер" как лучший роман года на русском языке, и многие, многие другие.

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