advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
02.01.2019 / 09:50 msk / 11:50 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Урок истории для наманганских школьников прошел в Ахсикенте
15.05.2014 22:08

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Вдохнули аромат древней истории нашего края старшеклассники школы № 6 Намангана. Учитель истории Абдугаффор Мирзаджанов провел вчера урок прямо в знаменитом городище Ахсикент. Когда ребята узнали, что его возраст оценивается примерно в две с половиной тысячи лет, они просто ахнули.

Преподаватель университета Шукрулло Насриддинов. показал школьникам "живьем" восемь культурных слоев, места раскопок, рассказал о планировке древнего города.

"Руины древнего Ахсикента, расположенного в двадцати километрах к юго-западу от современного города Намангана, имеют вид грандиозных глиняных холмов, крутым обрывом нависающих над поймой Сырдарьи. Согласно археологическим данным, укрепленное поселение возникло здесь в III веке до нашей эры", – рассказывает своим воспитанникам Абдугаффор Мирзаджанов.

Восторг и изумление вызвали у школьников древний водопровод. По мнению археологов, он ровесник Древнего Рима, и так как гордые римляне, жители Ахсикента еще до нашей эры получали воду для питья и хозяйственных нужд из Касансая, протекающего примерно в восьми километрах. Ученые установили, что к городу воду вел большой водопровод, а на одной из площадей он разветвлялся на малые, доставляя воду в разные кварталы. Причем ею пользовали не только состоятельные горожане, но и бедняки.

Увидели ребята и могилы времен Караханидов, место, где располагался арк. В те древние времена городище состояло из цитадели, шахристана – основной городской части и рабада – района, где жили ремесленники. В городе была развита торговля и кустарное ремесленное производство. Высота крепости – примерно 30 метров.

Абдугаффор Мирзаджанов рассказал ученикам и о том, что в VIII – IX веках Ахсикент был не только важным торгово-экономическим центром Ферганской долины, здесь выплавлялась знаменитая дамасская сталь, изготавливалось оружие.

Для этого, считает директор Института археологии университета "College London" профессор Тило Рехрен, из соседних государств импортировались сырьевые материалы, что было свойственно только развитым городам того времени. Наши предки владели секретами металлургии, которые до сих пор еще не разгаданы.

По оценкам британского археолога, в Ахсикенте ежегодно производилось до 10 тонн стали и до 5 тысяч высококачественных сабель, которые экспортировались по маршрутам Шелкового пути. Наличие в VIII веке крупного рынка изделий из металла в Дамаске (средневековая Сирия) прославило его как в Азии, так и в Европе. Особенно высоко ценилось продаваемое в городе оружие – мечи и клинки из прочной стали, которая позже получила название "дамасская". Она имела более высокое содержание углерода, чем большинство других металлических сплавов, и после искусной ковки "дамасская сталь" приобретала исключительную прочность, вязкость и характерный узорчатый рисунок.

Впрочем, чтобы убедиться в наличии здесь металлургического производства, можно было просто посмотреть под ноги. Тут и там валяются куски шихты, остатки расплавленной руды. Их возраст, сказал ребятам преподаватель, около тысячи лет.

"Знание истории нашего края начинается отсюда – с Ахсикента. Здесь наши корни, здесь наши предки творили историю. Без ее знания, понимания нельзя стать настоящим патриотом своей Родины", – говорит школьникам Абдугаффор Мирзаджанов.

Он также подчеркнул, что городище Ахсикент входит в список памятников архитектуры ЮНЕСКО и находится под защитой этой международной организации. Это свидетельство огромного вклада жителей Ахсикента в мировую культуру.

Стоит отметить, что поехать на такой наглядный урок истории смогли не все старшеклассники школы № 6. "Такой чести удостоились самые достойные – то, кто хорошо учится, участвует в общественной жизни", – поясняет историк.

Зато наглядное знакомство с Ахсикентом оживило для ребят сухие слова учебника, они по-новому, более обостренно стали воспринимать историю. Собственно, это и есть цель таких выездных уроков, ставших с легкой руки Абдугаффора Мирзаджанова визитной карточкой этой школы.

Этот опыт стоило бы распространить среди других наманганских школ, считает методист городского отдела методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования Адхамжон Маликов.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди
Обзор прессы с 1 по 7 октября
02.10.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
Обзор прессы с 10 по 16 сентября
15.09.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана
Обзор прессы с 20 по 26 августа
27.08.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
Обзор прессы с 13 по 19 августа
19.08.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ