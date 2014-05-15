Урок истории для наманганских школьников прошел в Ахсикенте

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Вдохнули аромат древней истории нашего края старшеклассники школы № 6 Намангана. Учитель истории Абдугаффор Мирзаджанов провел вчера урок прямо в знаменитом городище Ахсикент. Когда ребята узнали, что его возраст оценивается примерно в две с половиной тысячи лет, они просто ахнули.

Преподаватель университета Шукрулло Насриддинов. показал школьникам "живьем" восемь культурных слоев, места раскопок, рассказал о планировке древнего города.

"Руины древнего Ахсикента, расположенного в двадцати километрах к юго-западу от современного города Намангана, имеют вид грандиозных глиняных холмов, крутым обрывом нависающих над поймой Сырдарьи. Согласно археологическим данным, укрепленное поселение возникло здесь в III веке до нашей эры", – рассказывает своим воспитанникам Абдугаффор Мирзаджанов.

Восторг и изумление вызвали у школьников древний водопровод. По мнению археологов, он ровесник Древнего Рима, и так как гордые римляне, жители Ахсикента еще до нашей эры получали воду для питья и хозяйственных нужд из Касансая, протекающего примерно в восьми километрах. Ученые установили, что к городу воду вел большой водопровод, а на одной из площадей он разветвлялся на малые, доставляя воду в разные кварталы. Причем ею пользовали не только состоятельные горожане, но и бедняки.

Увидели ребята и могилы времен Караханидов, место, где располагался арк. В те древние времена городище состояло из цитадели, шахристана – основной городской части и рабада – района, где жили ремесленники. В городе была развита торговля и кустарное ремесленное производство. Высота крепости – примерно 30 метров.

Абдугаффор Мирзаджанов рассказал ученикам и о том, что в VIII – IX веках Ахсикент был не только важным торгово-экономическим центром Ферганской долины, здесь выплавлялась знаменитая дамасская сталь, изготавливалось оружие.

Для этого, считает директор Института археологии университета "College London" профессор Тило Рехрен, из соседних государств импортировались сырьевые материалы, что было свойственно только развитым городам того времени. Наши предки владели секретами металлургии, которые до сих пор еще не разгаданы.

По оценкам британского археолога, в Ахсикенте ежегодно производилось до 10 тонн стали и до 5 тысяч высококачественных сабель, которые экспортировались по маршрутам Шелкового пути. Наличие в VIII веке крупного рынка изделий из металла в Дамаске (средневековая Сирия) прославило его как в Азии, так и в Европе. Особенно высоко ценилось продаваемое в городе оружие – мечи и клинки из прочной стали, которая позже получила название "дамасская". Она имела более высокое содержание углерода, чем большинство других металлических сплавов, и после искусной ковки "дамасская сталь" приобретала исключительную прочность, вязкость и характерный узорчатый рисунок.

Впрочем, чтобы убедиться в наличии здесь металлургического производства, можно было просто посмотреть под ноги. Тут и там валяются куски шихты, остатки расплавленной руды. Их возраст, сказал ребятам преподаватель, около тысячи лет.

"Знание истории нашего края начинается отсюда – с Ахсикента. Здесь наши корни, здесь наши предки творили историю. Без ее знания, понимания нельзя стать настоящим патриотом своей Родины", – говорит школьникам Абдугаффор Мирзаджанов.

Он также подчеркнул, что городище Ахсикент входит в список памятников архитектуры ЮНЕСКО и находится под защитой этой международной организации. Это свидетельство огромного вклада жителей Ахсикента в мировую культуру.

Стоит отметить, что поехать на такой наглядный урок истории смогли не все старшеклассники школы № 6. "Такой чести удостоились самые достойные – то, кто хорошо учится, участвует в общественной жизни", – поясняет историк.

Зато наглядное знакомство с Ахсикентом оживило для ребят сухие слова учебника, они по-новому, более обостренно стали воспринимать историю. Собственно, это и есть цель таких выездных уроков, ставших с легкой руки Абдугаффора Мирзаджанова визитной карточкой этой школы.

Этот опыт стоило бы распространить среди других наманганских школ, считает методист городского отдела методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования Адхамжон Маликов.

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